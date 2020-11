Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 12 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020: Ariete

Nella giornata di oggi gli ariete hanno una forza che li porterà a reagire alle intemperie con vigore. Tuttavia in serata l'opposizione della luna potrebbe iniziare a farsi sentire e provocare qualche disagio. C'è qualche ritardo nella vita pratica che può portare a qualche insofferenza soprattutto per questo segno a cui, se c'è na cosa che proprio non piace, sono i ritardi. Sono tante le cose che si vogliono fare ma per ora è meglio alleggersirsi di responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020: Toro

Il toro potrebbe avere qualche ripensamento oggi. Quando qualcosa non va nella propria vita o in quella dei propri cari spesso è il toro si carica di tutte le responsabilità essendo un segno molto pragmatico. Bisogna capire quali sono le proprie aspettative riguardo al futuro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020: Gemelli

Quella di oggi è una giornata non troppo piena di energia per il segno dei gemelli ma non bisogna arrendersi perché il 2021 porterà dei bei momenti di creatività. Quando le stelle sono protettive anche se ci sono momenti complicati si riesce a uscirne senza gettare la spugna. In amore ci si può liberare di un peso e sul lavoro si potrà chiudere qualcosa che non va più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 novembre 2020: Cancro

Il cancro è un po' agitato in questo giovedì ma questa agitazione può trasformarsi in passionalità. C'è una dissonanza della luna per questo non ci si sente in perfetta forma ma, ad ogni modo, la situazione generale è positiva perché ci si libera di inutili zavorre. Il cancro è tra i segni che possono ottenere tanto nelle prossime settimane.

