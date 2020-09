Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020. Continua la nostra consueta rubrica con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di astrologia come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni per la giornata di oggi 12 settembre 2020 e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020: Ariete

L'ariete torna esuberante e con la voglia di amare nella giornata di oggi grazie a Venere e Marte attivi. I giovanissimi potranno fare grandi incontri mentre chi è più grande e vuole avere qualcosa in più farà delle richieste nel mese di settmebre. L'importante è farle alla persona giusta però. Il lavoro diventa un po' più facile da gestire. Questi sono mesi di crescita lenta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020: Toro

Il toro in questo sabato deve parlare. È giunto il momento di risparmiare perché il prossimo anno ci sarà qualche spesa di troppo da sostenere. Questo è un periodo importante per chi attende una risposta ma lo sarà ancora di più ottobre. Ci vuole calma e sangue freddo in ogni cosa che si fa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020: Gemelli

I gemelli lavorano in modo più sereno con Mercurio favorevole e vogliono valutare bene le nuove proposte. Se c'è stato qualche problema nel passato, si sta risolvendo. Questo mese può provocare emozioni in più anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 12 settembre 2020: Cancro

La luna è attiva per il segno del cancro e questo gli permette di esprimere al meglio le proprie idee e le proprie emozioni. Questo è un segno orgoglioso, che ama piacere e che conquista la persona amata puntando sull'emotività e cercando di capire il suo temperamento. Se si ha di fronte, però, una persona troppo libera o difficile a conquistare, meglio non perderci troppo la testa.

