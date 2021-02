Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete deve prepararsi a vivere un weekend si San Valentino molto interessante. Sono tanti i pianeti favorevoli nel vostro cielo e permetteranno di riavvicinarsi a qualcuno e recuperare l'armonia oppure, nel caso in cui la storia sia davvero conclusa, iniziare a guardarsi di nuovo intorno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021: Toro

Il segno del toro ha la luna attiva anche se il weekend di San Valentino non sarà proprio dei più tranquilli. Nelle prossime ore si potrebbe accusare un po' di nervosismo e pensieri di troppo. Negli scorsi giorni c'è qualcosa dal punto di vista lavorativo che non ha funzionato e bisognaerà intervenire. Attenzione ai rapporti con gli altri perché la testa potrebbe essere altrove.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli oggi potrebbe sentirsi un po' di inquietudine interiore anche se da domenica si starà decisamente meglio. Luna, sole, Venere e Giove sono favorevoli e potrebbero spingere anche al riavvicinamento con una persona o a guardare al futuro con ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro inizia il weekend con una bella positività. D'ora in poi sarà importante iniziare a preparare il terreno per i prossimi mesi soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ora che ci si è liberati di quel senso di oppressione del passato bisognerebbe iniziare a fare nuovi progetti in vista del mese di maggio.



