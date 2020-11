Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020: Ariete

Per il segno dell'ariete la giornata di oggi non sarà proprio delle migliori a causa di una luna in dissonanza con Venere. C'è tensione nelle coppie e in famiglia ma bisogna cercare di mantenere la calma. Potrebbero esserci malintesi con il partner o qualche spesa di troppo. Tensioni anche sul lavoro per colpa di un Saturno in opposizione. Cosa fare? Tenere duro, questo è solo un momento passeggero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020: Toro

Il toro inizia questa giornata con un po' di pensieri di troppo. Potrebbe esserci qualche dubbio o incertezza e con la luna e Venere opposti e anche sul lavoro nascono complicazioni. Spese impreviste all'orizzonte così come discussioni che potrebbero nascere proprio per questioni di soldi. Meglio evitare le provocazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020: Gemelli

I gemelli vivono un momento di serenità nella giornata di oggi con una bella armonia sia in amore che in famiglia. Chi è già in una relazione potrà costruire una bella intesa, i single, invece, devono uscire allo scoperto. Ci sono buone occasioni di incontrare la persona giusta. Sul lavoro novità interessanti in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 novembre 2020: Cancro

Oggi è una giornata abbastanza critica per il segno del cancro che dovrà affrontare situazioni poco chiare sia sul lavoro che in amore. Potrebbero emergere fraintendimenti con il partner o in famiglia che dovrebbero essere risolti entro il weekend. C'è chi sente che non sta ricevendo abbastanza dal proprio partner e chi sta, forse, scoprendo di non amarlo così tanto come credeva. Meglio farsi scivolare di dosso le ostilità nate sul lavoro.

