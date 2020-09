Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 13 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020: Ariete

L'ariete è un po' assonnato in questa giornata. C'è un po' di pigrizia nell'aria perché probabilmente si avrà a che fare con persone non stimolanti e che potrebbero addirittura annoiare. Si è scontenti, nervosi e il lavoro procede con un po' di lentezza. I progetti lavorativi sono molti ma non hanno ancora preso piede. Ad ogni modo, queste sono ore importanti per gli incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020: Toro

Il toro nella seconda parte di questa giornata sarà travolto dalla piena confusione soprattutto se in amore c'è ancora qualcosa da discutere. Giove e Saturno in buon aspetto aiutano nel lavoro sia chi è in cerca di una nuova occupazione, sia chi ha già iniziato un nuovo lavoro ed è preoccupato. Un bel riscontro arriverà entro novembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020: Gemelli

In questa giornata i gemelli avranno delle risorse in più e potranno sfruttare tutte le buone idee nate in questo periodo. Da quando Mercurio ha iniziato un transito positivo in questo segno la creatività e la fortuna non sono certo mancate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 13 settembre 2020: Cancro

Il cancro in questa domenica è un po' disorientato. Giove e Saturno in opposizione non possono non portare qualche difficoltà, infatti, anche sul lavoro ci sono stati dei blocchi. L'amore può nascere in questo periodo? Sì ma attenzione a non mettersi troppo alla prova scegliendo persone che fanno soffrire. Deve essere sempre così?

