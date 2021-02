Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete ha un grande desiderio di amare. La luna è nel segno e amplificherà questa sensazione transformandola perfino in irruenza. Questa giornata di san Valentino dipenderà dal proprio rapporto di coppia. Se ci sono stati problemi in passato nelle prossime ore i dubbi aumenteranno. Presto venere sarà attiva e lo resterà per i prossimi due mesi quindi le relazioni appena nate diventeranno più solide.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021: Toro

Il toro se vorrà passare un San Valentino bello dovrà farsi scivolare di dosso qualche contrasto per non portare polemiche e discussioni nella coppia. L'ideale sarebbe avere accanto qualcuno di prudente e con un grande buonsenso che sappia fare altrettanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli possono vivere una bella giornata di san valentino se hanno affianco la persona giusta. Con luna, sole, Venere e Saturno favorevoli si avrà una grande carica e voglia di rinascere sotto tutti i punti di vista. Chi sta aspettando una buona notizia da dicembre, ora potrà ricevere belle risposte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 febbraio 2021: Cancro

Ilcancro deve contrastare in tutto e per tutto la contrarietà della luna. Conviene eliminare tutti i pensieri negativi e le preoccupazioni per provare a dare spazio solo all'amore. I legami di lunga data devono fare particolare attenzione.



