Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 14 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020: Ariete

L'aeiete oggi è forte. Questo è un cielo molto interessante per i nati sotto questo segno zodiacale sia che si debba parlare d'affari sia che si debba parlare d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020: Toro

La giornata di oggi per il segno del toro inizia con una luna contraria ma nonostante questo si avranno ottime carte da giocare, anche vincenti. Da domani ci sarà un piccolo calo e con Venere dissonante i problemi di cuore restano. In amore ci si chiede se si sta facendo la cosa giusta o se il partner è dalla propria parte. Dal prossimo mese ci saranno stelle molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020: Gemelli

I gemelli sono forti in questo lunedì, proprio come l'ariete e il leone, segni con i quali si potrebbe riscoprire un'amicizia o fare un accordo. Tutti i nuovi progetti nati negli ultimi tempi sono partiti al rallentatore ma si potranno recuperare. A fine anno, Saturno libererà questo segno da molte zavorre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 14 settembre 2020: Cancro

È una giornata faticosa quella di oggi per il segno del cancro che, inseieme alla bilancia si sente, per certi versi, sospeso. C'è chi si sente stanco di fare le solite cose e chi ha intrapreso un nuovo progetto di cui non è molto convinto. L'augurio è che questo periodo possa portare meno preoccupazioni. Qusto è un anno che ha portato qualche blocco e il segno del cancro ha dovuo lottare un po' di più degli altri.

