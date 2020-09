Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 15 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020: Ariete

In questa giornata l'ariete parte con una marcia in più. Questo è un cielo forte per le relazioni interpersonali. I contatti sono favoriti con Venere e Marte in buon aspetto. Unico neo il lavoro che non decolla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020: Toro

Il toro inizia questa giornata di martedì con un po' di agitazione, proprio come è accaduto ieri. C'è qualcosa che non va e bisognerà affrontare qualche blocco imprevisto. Giove e Saturno danno una mano sul lavoro e si potrà concludere un accordo o valutare se un'occasione è valida oppure no.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020: Gemelli

I gemelli avranno una giornata stimolante soprattutto nelle relazioni con gli altri e nei nuovi incontri. Bisogna approfittare di questo cielo così florido mettendosi in gioco, anche sui social ad esempio. Sul lavoro si è pieni di buone idee e si ha una grande voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 15 settembre 2020: Cancro

Il segno del cancro nella gioronata di oggi se è in coppia potrà fare un passo in avanti e programmare qualcosa di importante per il futuro. Sul lavoro inizia finalmente una fase di recupero dove ci si riappropria di una maggiore sicurezza in se stessi. Attenzione a un collega con cui potrebbe nascere qualche discussione.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 15 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione