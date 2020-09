Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 16 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020: Ariete

L'arite oggi è un po' preoccupato e affannato. C'è stanchezza fisica nella giornata di oggi che emrge dopo un mese dove non ci si è fermati mai. Mercurio è dissonante e il lavoro è la nota dolente di questo momento perché bisogna rioeganizzare tutto. Molti ariete devono anche sistemare questioni legali.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020: Toro

Il toro è in una condizione di forza grazie a una luna favorevole che porta buone notizie. Per quanto riguarda il lavoro sono favorite le sperimentazioni e le collaborazioni. Bisogna usare la sicnerità in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020: Gemelli

I gemelli sono pensierosi nella giornata di oggi. Sono giornate dove bisogna risolvere un piccolo problema. I rapporti familiari sono agitati e ci vuole una grande pazienza. L'amore va gestito con attenzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 16 settembre 2020: Cancro

Il cancro è battagliero in questa giornata e questo può provocare complicazioni sul lavoro. Per eventi esterni e non programmabili qualcosa si è bloccato e ci sono meno risorse di prima. Bisogna aspettare il 28 settembre per ricevere belle notizie. Ottobre sarà un mese migliore.

