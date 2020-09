Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020. Continua la nostra consueta rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influenzeranno l'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 18 settembre 2020. Tra pianeti a favore e lune opposte ecco come andrà la giornata di oggi segno per segno ma come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020: Ariete

Questo venerdì per il segno dell'ariete inizia con una leggera agitazione e se c'è un contenzioso da risolvere bisogna fare attenzione. Chi ha un'attività deve fare investimenti ragionati e anche se l'amore va meglio rispetto ai mesi scorsi oggi ci si potrebbe arrabbiare con il partner se qualcosa non va per il verso giusto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020: Toro

Il toro dopo aver vissuto un periodo di tensione oggi puà avere una bella soddisfazione. Questo momento è interessante per tutti quelli che si metteranno in gioco in un ambiente diverso. Anche i sentimenti tornano in primo piano e se settembre è stato un mese caldo, ottobre sarà caldissimo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020: Gemelli

Il segno dei gemelli ha vissuto una forte agitazione nei giorni scorsi per un novilunio pesante ma oggi va meglio e si è tra i segni forti della giornata insieme a pesci e sagittario, tre segni che ieri erano giù di corda e stasera possono recuperare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 18 settembre 2020: Cancro

I cancretti sono stanchi oggi. Questo è un segno che ha una grande ambizione ma che oggi potrebbe pensare «ma chi me lo fa fare a portare avanti tutte queste cose»! L'amore? Oggi sembra che per colpa di una risposta sbagliata o un atteggiamento scostante l'amore sia un po' lontano. Potrebbe emergere un po' di ansia che però andrebbe debellata.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 18 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione