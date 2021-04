Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 19 aprile 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021: Ariete

Oggi ci si sente abbastanza affaticati anche se dal pomeriggio inizieranno a tornare le forze. Negli ultimi due anni i nati sotto questo segno hanno lavorato molto ma tutta quella stanchezza inizia a mostrare i suoi segni. Questa settimana, però, si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021: Toro

Oggi si hanno le idee molto chiare e finalmente si saprà cosa si vuole fare e dove si vuole andare. Torna la fiducia nei confronti della vita. Attenzione solo a non dire qualche parola di troppo, a volte, la diplomazia è l'arma migliore. Preparatevi a ricevere una piccola ricompensa entro la fine di aprile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli dovrebbe iniziare a sottolineare la propria posizione all'interno del gruppo. Venere è sempre più dalla vostra parte e recuperare in amore sarà sempre più facile. In questo lunedì pensate ai nuovi traguardi che volete raggiungere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 19 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro inizia la settimana con la luna nel segno che potrebbe renderlo abbastanza lunatico. In questi giorni avete deciso di vivere l'amore con spontaneità e senza farvi troppe paranoie. Attenzione solo a non infilarvi in storie complicate. Occhio ai segno dell'ariere o del cancro. Sul lavoro qualcosa inizia a muoversi ma il vero cambiamento arriverà da metà maggio.



