Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021: Ariete

L'ariete ha una giornata molto proficua. Le stelle già da questo gennaio aiutano i nati sotto questo segno dopo una battuta d'arresto durata tutto il 2020. Oggi ci si può rialzare ma servirà un po' di pazienza per sistemare tutti i conti e le questioni legali in sospeso. Basta solo non perdersi d'animo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021: Toro

Il toro deve prepararsi a vivere un mese austero, soprattutto sul lavoro con continue discussioni con colleghi o superiori. I prossimi giorni potrebbero portare qualche cambiamento inaspettato e neanche troppo voluto come, ad esempio, la perdita di un riferimento importante nella propria vita. PEr quanto riguarda i soldi, meglio risparmiare ora per non rischiare di restare senza niente dopo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli iniziano questa giornata con una bella grinta e motivazione ed è tutto merito di un Giove e un Saturno favorevoli. Chi ha avuto difficoltà sul lavoro potrà recuperare alla grande, anzi, si può perfino chiedere un aumento di stipendio.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 gennaio 2021: Cancro

Il cancro si sente sollevato dopo essersi liberato dall'opposizione di Saturno che porta conseguenze importanti nella vita dei nati sotto questo segno. Qualcuno rinuncierà a un lavoro troppo stressante o altri interromperanno progetti che avevano messo in programma. Si sta ritrovando la speranza nei contronfi del futuro, finalmente!



