Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020. Continua la nostra rubrica dell'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 2 novembre 2020 e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020: Ariete

Quella di oggi è una giornata tranquilla per l'ariete anche se si è sempre nel pieno di una confusione che sparirà alla fine dell'anno. Le stelle di questo periodo consigliano di divagare la mente e ricercare la dolcezza nel proprio cuore. Bisogna ritemprare il proprio spirito in vista di nuove opportunità. Bisogna risolvere i problemi e la grinta che le stelle porteranno nei prossimi mesi sarà importante. L'amore è sotto torchio, c'è da rivedere tanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020: Toro

I toro oggi sono forti. Può esserci qualche discussione in famiglia ma è qualcosa di piuttosto comune per questo segno perché ha sempre la propria idea sulle cose che difficilmente riesce a cambiare. In amore si può contare su un'eccezionale carica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020: Gemelli

I gemelli, insieme all'acquario, sono un segno molto favorito oggi. Bisogna lavorare bene per il futuro. Questo è un segno che l'anno prossimo avrà una marcia in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 novembre 2020: Cancro

Il cancro vive una giornata a metà. Se un rapporto non rende proprio felici o pensando a una persona non si è sereni bisogna cercare di eliminare questi pensieri negativi. Si fa sentire un po' di stanchezza ma sarebbe meglio assecondarla invece che contrastarla dedicando più tempo alle cose che piacciono. In amore bisogna riflettere con questo transito di Venere un po' nervosa e si capirà chi è dalla propria parte e chi no.

