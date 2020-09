Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 20 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020: Ariete

L'ariete oggi deve fare i conti con la fretta di arrivare al suo scopo. È da molto tempo che si attendono sblcchi sul lavoro che non sono arrivati e questo può portare a nervosismo. Anche agosto che doveva essere un mese di relax non lo è stato. C'è, però, la promessa di saturno che il 17 dicembre va in acquario insieme a giove che entrerà nello stesso segno il 20 dicembre e questa sarà la liberazione dell'ariete. Questo è un giorno da prendere con le pinze.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020: Toro

La giornata di oggi è interessante per il toro. C'è una venere dissonante ma questo non vuol dire che tutti hanno problemi d'amore. Le tensioni riguardano anche la vita quotidiana per delle spese di troppo o litigi con parenti e domani potrebbero accentuarsi ancora di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020: Gemelli

I gemelli devono tenersi stretti un amore o un'amicizia. Con la fine di dicembre Saturno e Giove tornano attivi quindi il 2021 sarà un anno di vantaggio e recupero. I mesi scorsi sono stati difficili ma quando si iniziano nuovi progetti bisogna mettere in conto anche questo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 20 settembre 2020: Cancro

Il segno del cancro vivrà una giornata un po' strana oggi probabilmebte per qualche disputa nata venerdì. Si è un po' pensierosi forse per il lavoro ma spesso questo segno tende ad accettare incarichi anche pesanti per generosità ma poi ne risente. Domani andrà meglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 20 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione