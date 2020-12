Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 dicembre 2021tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020: Ariete

La giornata di oggi è molto interessante per l'ariete grazie a Venere nel segno che aiuta e incoraggia a prendere le redini della propria vita sentimentale. La luna è ancora in opposizione ma solo fino alla sera portando via il nervosismo accumulato negli scorsi giorni. Meglio sfruttare il buon influsso delle stelle per organizzare una serata romantica con il partner.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020: Toro

Serve un po' di prudenza ai toro oggi sia in amore che sul lavoro. C'è un po' di stanchezza nell'aria e potrebbe esserci qualche ritardo sul lavoroma con un po' di pazienza le cose si sbloccheranno. Basta solo aspettare la fine di questo mese. I rapporti interpersonali, invece, sono protetti da sole e Mercurio in buon aspetto. Favoriti dialogo e relazioni con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli devono essere cauti sia in amore che sul lavoro. C'è Venere che è dissonante che potrebbe portare u po' di tensione nella coppia ma niente di irrisolvibile con un po' di pazienza in più. Ci si sente nervosi e agitati a causa della luna opposta quindi meglio rimandare le discussioni a una giornata un po' più tranquilla.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 dicembre 2020: Cancro

Il cancro può contare su una bella luna che regala energia e vitalità. Meglio approfittarne per un recupero in amore. Si è entrati in una fase nuova della vita in cui ci si sente più leggeri e positivi. Bisogna continuare ad avere fiducia nel futuro perché tutto fila liscio, tranne un po' di stanchezza provocata da Marte in opposizione.

