Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 21 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020: Ariete

Quello di oggi è un cielo interessante ma anche battagliero per l'ariete che, però, ci sguazza bene nella "battaglia". Questo, infatti è un segno a cui piace lottare e ama gli stimoli. Per alcuni è rassicurante fare sempre le stesse cose, per l'ariete no, sarebbe troppo noioso. Ci sono ritardi su progetti che si inizieranno a sbrogliare tra metà novembre e inizio dicembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020: Toro

Il toro oggi deve stare attento a non mettere il muso lungo, soprattutto in amore. È vero che ci sono stati cambiamenti, c'è chi si è dovuto trasferire, chi ha dovuto risolvere un problema economico e questo potrebbe portare a un po' di malumore. Luna opposta e Venere contraria spingono a vivere l'amore con prudenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno un bel cielo. Questo è uno dei segni più forti del 2021. Non è detto che tutto si risolva subito, ci sarà qualche blocco da superare ma si acquisisce una carica maggiore. Si va avanti tra alti e bassi ma si sa come cavarsela.

Oroscopo Paolo Fox oggi 21 settembre 2020: Cancro

Il cancro ha vissuto una domenica intensa per i sentimenti e oggi se ne porta dietro gli strascichi. Se si vive una storia con una persona che non si concede si è contenti da un lato ma dall'altro si ha un forte bisogno di chiarezza. Nel lavoro ci sono sempre molte polemiche e lotte.

