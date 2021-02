Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021, le previsioni segno per segno

Le previsioni astrologiche segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere dell'oroscopo di oggi di Paolo Fox

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 febbraio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete sarà un po' afitato in questo lunedì ed è normale perchè ora si sta cercando di rimediare a dei problemi nati nel 2020. il perioo in generale resta promettente e da giovedì le cose inizieranno ad andare decisamente meglio. Meglio puntare sulla seconda metà della settimana per affrontare gli impegni più grossi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021: Toro

Il toro inizia da oggi un periodo migliore. Il sole è in buon aspetto e da giovedì lo sarà anche Venere: questo è un periodo in cui tutto il brutto potrà essere lasciato alle spalle per andare avanti dopo un inizio di febbraio che ha bloccato. I cambiamenti sono dietro l'angolo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021: Gemelli

I gemelli vivranno un lunedì molto interessante. Le tensioni del passato potranno essere lasciate alle spalle per dedicarsi ai nuovi progetti. In amore, invece, bisognerà fare ancora un po' di attenzzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 febbraio 2021: Cancro

Il segno del cancro oggi accoglierà la luna nel segno e proprio per questo dovrà tenere a bada la propria natura permalosa. Oggi le polemiche vanno lasciate alle spalle in attesa di una primavera che regalerà qualcosa di più. Nei prossimi mesi si potrà seminare in vista di un'estate piena di opportunità.



