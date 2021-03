Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021: Ariete

Questa giornata di lunedì, per l'ariete, sarà scoppiettante grazie a una luna favorevole. I single del segno avranno l'opportunità di mettersi in gioco e le coppie potranno godere di un momento di serenità e incanto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021: Toro

Cari toro, Giove è opposto oggi e in questo lunedì le cose potrebbero complicarsi un po'. Volevate iniziare questa nuova settimana con una bella notizia ma purtroppo non sarà così. Niente paura, però, nel pomeriggio inizierà ad andare meglio e potrete portare a termine un progetto a cui tenete molto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021: Gemelli

I gemelli non devono avere paura di rischiare anche perché Giove è finalmente dalla propria parte e aiuta a fare scelte importanti sia per se stessi che per gli altri. La serata è ottima per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 marzo 2021: Cancro

Il segno del cancro vivrà un weekends rigenerante e avrà gli stimoli giusti per per iniziare al meglio questa nuova settimana di marzo. In amore, tutto procede bene, soprattutto dopo un chiarimento avuto sabato.



