Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020: Ariete

In questa domenica emerge un po' di malinconia per il segno dell'ariete. Se alcune problematiche non passano, bisogna distrarre la mente ma da metà dicembre, gradualmente, si andrà meglio. Chi ha una disputa legale o ha perso dei soldi non recupererà tutto in poche settimane però il 2021 non porterà ulteriori problemi e già questo è importante. Nuove occasioni in vista nei prossimi mesi anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020: Toro

C'è un po' di agitazione nella vita dei toro forse perché c'è stato un problema dal punto di vista familiare o per gelosie di coppia. Nonostante tutto si può tentare un recupero d'amore e va detto che se qualcosa non quadra in un rapporto di lavoro o d'amore si inizierà a essere molto critici.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020: Gemelli

Il segno dei gemelli è frastornato e nervoso. Qualche incontro potrebbe saltare o si potrebbe avere qualche piccolo momento di disagio. Per le prossime 48 ore il consiglio è quello di evitare dispute soprattutto nei rapporti con Vergine e Pesci. Nonostante questo sia un segno forte ci sono situazioni complesse che bisogna ancora chiarire.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro vive una domenica interessante. Tutti i cuori solitari devono guardare al futuro in modo più positivo perché già da questa domenica potrebbe nascere un incontro o comunque qualcosa di bello. Ci sono periodi in cui ci si sente di non essere interessati all'amore e altri in cui improvvisamete ci si rende conto di quanto sia importante. Si iniziano a esplorare nuove emozioni.

