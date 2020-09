Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 22 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020: Ariete

L'ariete è un segno che non ha mai paura di sbagliare ma quando va troppo di corsa può incappare in qualche errore di troppo. Oggi può esserci qualche insicurezza data proprio da errori commessi nel passato. Con Giove e Saturno contrastanti c'è sempre qualche dubbio o ostacolo da superare. Oggi si vivono dei forti momenti di incertezza ma questa è comunque una giornata fevorevole per il recupero.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020: Toro

Il toro vive una giornata sì e si potrebbe ricevere una risposta importante. Tra mercoledì e giovedì ci sarà una concreta affermazione con una buona luna e dei pianeti importanti nel cielo. Conferme anche in amore dove ottbre sarà un mese migliore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020: Gemelli

I gemelli possono contare su una buona giornata. Questo è un segno che con la fine dell'anno si toglierà un paio di scarpe strette. C'è qualcosa da rivedere e qualche accordo da ridiscutere ma basta avere chiarezza e andrà tutto bene. In amore meglio parlare subito.

Oroscopo Paolo Fox oggi 22 settembre 2020: Cancro

Il cancro oggi è un po' pensieroso. L'irritabilità viene accentuata da Giove e Saturno e sarebbe meglio non aggiungere inquietudine nei rapporti. Basta scegliere persone ambigue o non disponibili anche se ai nati sotto questo segno in amore piace soffrire ma meglio non esagerare. Qualche imprevisto in famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione