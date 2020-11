Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020: Ariete

Domani sarà una giornata ideale per un recupero ma la vera svolta arriverà a dicembre. Già da ora si inizia a vedere, però, gli indizi dei prossimi cambiamenti sia interiori che esteriori. C'è chi potrebbe avere ottenuto un nuovo incarico o chi sta scoprendo un sentimento speciale. Ci sono profonde trasformazioni in atto. Dal prossimo martedì anche la luna sarà favorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020: Toro

Bisogna sfruttare al massimo la giornata di oggi e le prossime a venire. Il mese di novembre può dare qualcosa in più sul lavoro o dal punto di vista delle intuizioni. Il prossimo anno sarà ideale per consolidare ciò che si è preparato prima quindi ci sarà poco margine di movimento. Bisognerà cavarsela con ciò che si ha e c'è chi dovrà risparmiare un po'. Venerdì e sabato sono due giornate per l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020: Gemelli

Oggi ci si potrebbe sentire un po' agitati. Infatti, la settimana dei gemelli inizia in modo un po' caotico. Le idee in ballo sono tante ma c'è poco tempo per metterle in atto ma nonostante questo non bisogna scoraggiarsi. Il prossimo anno sarà importante per i gemelli e l'unico cruccio sarà un problemino legato al passato e rimasto ancora in sospeso. In amore, ci sono novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 novembre 2020: Cancro

Sarà una giornata interessante quella di oggi per il segno del cancro. Il peggio è stato lasciato alle spalle e adesso si sta ritrovando la capacità di mettere in atto nuovi progetti e tornare ad amare. Si sta recuperando una bella armonia interiore e in questo momento si ha di nuovo fiducia nel futuro. Manca pochissimo alla fine dell'opposizione di Saturno e da lì la strada sarà solo in discesa.

