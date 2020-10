Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020. Torna la nostra consueta rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 23 ottobre 2020 tutte da "verificare" come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani!

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020: Ariete

Iniziamo con il primo segno dell'oroscopo, l'ariete, che è reduce da due giornate belle pesanti ma il fine settimana porterà una nuova vitalità. È importante agire nelle giornate migliori e bisogna dire che questi non sono giorni molto favoriti dalle stelle, bisognerà aspettare metà dicembre per avere qualcosa in più. Questo è un periodo in cui si affanna ma senza trovare soluzioni. Attenzione alle questioni economiche e legali e in amore bisogna chiarire molte cose.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020: Toro

Il segno del toro ha qualche problema di comunicazione nell'ultimo periodo in cui sembra parlare con persone che lo capiscono solo a metà. Questa giornata, però, regala forza e capacità di riuscire nei propri intenti. Meglio muoversi adesso per fare una proposta o concludere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020: Gemelli

I gemelli sono in una fase di recupero che avrà il suo picco l'anno prossimo grazie ai transiti favorevoli di Giove e Saturno. È importante non lasciarsi coinvolgere dalle situazioni negative, il prossimo anno, infatti, porterà delle buone idee e già da adesso, in amore, c'è più fiducia rispetto al passato.

Oroscopo Paolo Fox oggi 23 ottobre 2020: Cancro

Il segno del cancro è stanco perché probabilmente si è messo fin troppo in gioco in amore. Chi ha una storia da tanto tempo, molto probabilmente, è stato distratto da altro e chi sta vivendo un amore nuovo si è un po' intestardito su questa relazione magari per mettersi alla prova o per dimostrare di non poter essere rifiutato. Meglio non fissarsi troppo a combattere battaglie inutili anche perché novembre non permetterà più di perdere tempo.

