Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020. Continua anche oggi 24 ottobre la nostra consueta rubrica con l'oroscopo giornaliero di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 24 ottobre 2020 e, mi raccomando, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, "Non credete all'oroscopo ma verificate!".

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020: Ariete

Per il segno dell'Ariete si prospetta un weekend molto interessante anche se non sono ancora stati superati tutti i problemi. Nel 2021 Giove e Saturno non saranno più conflittuali. Questi due pianeti, infatti, negli ultimi due anni hanno provocato ritardi o problematiche legali o finanziarie che il prosimo anno saranno risolte. Ci saranno delle novitò da dicembre e attenzione ai sentimenti vanno gestiti con intelligenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020: Toro

Il Toro ha qualche questione da chiarire in questo weekend e quando questo segno sente l'esigenza di parlare può anche agitare abbastanza le acque con le persone che ha intorno. Questo è un segno che le cose, infatti, non le manda mai a dire. La prudenza è necessaria in questi giorni in cui si rischia di perdere spesso la pazienza. C'è qualche malinconia da superare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020: Gemelli

I Gemelli possono finalmente iniziare a guardare al futuro con grande interesse perchè da dicembre ci sarà un grande cambiamento planetario che avrà diversi effetti su vari segni tra cui proprio questo segno d'aria. Il mese di novembre sarà da sfruttare anche per far tornare vivo l'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 24 ottobre 2020: Cancro

Torna un po' di forza per il segno del cancro dopo due giornate pesanti. Chi ha un'attività autonoma inizia a vedere qualche risutlato dopo due anni vissuti con una pesante oppressione planetaria. Il 2021 sarà finalmente l'anno che libererà da Saturno contrario. Manca davvero poco!

