Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020. Continua la nostra rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 25 ottobre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete sente che è giunto il momento di dire tutto quello che pensa. Questo segno sta vivendo, infatti, ancora una fase di tormento con delle giornate dove l'agitazione si fa sentire sempre di più. Le emozioni non vanno evitate ma le polemiche sì. Il mese di novembre porterà a un dentro o fuori definitivo se c'è una storia che non va o se ci sono stati dei conflitti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020: Toro

Il toro è molto confuso in questa domenica e anche un po' agitato. Bisogna fare attenzione alle relazioni di lavoro e alle collaborazioni che si hanno in corso e che non stanno avendo i frutti sperati. C'è qualche ritardo nei progetti ma, per fortuna, il segno del toro è previdente di natura e dovrebbe aver pensato in anticipo a mettere da parte qualche soldo in più. L'amore è protetto in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020: Gemelli

I gemelli sono motivati perché si trovano in una condizione importante. In attesa del 2021 che porterà a un riscatto generale ci si può iniziare a godere già il mese di novembre che sarà importante. Venere inizia un bel transito già dai prossimi giorni. La concentrazione e velocità nell'attuare i progetti impostati sono le qualità che permetteranno di andare avanti. Nuovi incontri interessanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 25 ottobre 2020: Cancro

Il cancro si troverà ad affrontare dei cambiamenti che potrebbero non essere così importanti. I risultati sono indecisi. Ottobre e novembre sono l'ultimo tratto di un periodo difficile durato ben due anni in cui si è dovuto lottare. Importante il rapporto con le persone che possono aiutare questo segno a stare meglio. Anche in amore i conflitti non sono mancati.

