Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020. Inizia oggi la rubrica giornaliera con l'oroscopo che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 agosto 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020: Ariete

Una buona posizione della luna permette ai nati sotto il segno dell'ariete di trovarsi in una condizione di minore ribellione rispetto agli inizi dell'anno. Il lavoro e le finanze vanno chiariti. C'è qualche piccolo problema in amore per chi è già in coppia, gli eventi circostanti potrebbero aver scalfito un'unione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020: Toro

Discussioni su questioni di soldi oggi per i nati sotto il segno del toro che, per natura, vogliono sempre avere le spalle coperte da questo punto di vista. L'amore? Andrebbe recuperato e se qualcosa non va, meglio parlare entro il 6 settembre.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020: Gemelli

Confusione per i gemelli che crea qualche ritardo in questa giornata. Potrebbero esserci discussioni in più con i segni dell'ariete e della bilancia. L'amore? Non va dimenticato perché a settembre Venere torna favorevole.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 agosto 2020: Cancro

Se i nati sotto questo segno dovessero vivere un po' di caos in amore, forse è perché si sono innamorati troppo. Quando si è troppo presi emotivamente da qualcuno spesso succede che aumenta la gelosia e la paura di perdere l'altro. Più amore c'è e più, paradossalmente, ci sono rischi di discussione. Per quanto riguarda il lavoro, bisogna lottare per mantenere il proprio ruolo.

