Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 26 ottobre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020: Ariete

Quella di inizio settimana è una giornata conflittuale per il segno dell'ariete che tra mercoledì e giovedì potrebbe ritrovarsi a dover "combattere qualche battaglia". Dal 19 dicembre, però, si inizieranno a risolvere diversi problemi. C'è un forte stress e sono talmente tante le preoccupazioni in questi giorni che tutto sembra essere messo in secondo piano anche l'amore e la famiglia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020: Toro

Il segno del toro ha il sole in opposizione ma questo non limita la sua forza. Bisogna dare più spazio ai desideri e non lasciare che l'abitudine e il troppo perfezionismo possa turbare il rapporto con il partner. La gelosia va messa da parte. Favoriti nuovi amori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020: Gemelli

I gemelli sia oggi che domani devono "battere i pugni sul tavolo" per risolvere qualche piccolo problema emerso di recente. Bisogna costruire qualcosa di nuovo ma i soldi sono un problema e rispetto a quello che si vuole fare ci sono dei rallentamenti e anche per questo si è un po' irritabili. Attenzione in amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 26 ottobre 2020: Cancro

Il segno del cancro tra oggi e domani può iniziare a fare qualcosa di bello, non eclatante ma bello. I grandi cambiamenti avverranno il prossimo anno ma nel piccolo si può iniziare un nuovo percorso già da ora e si potrebbe essere eccitati proprio perché c'è un nuovo inizio. Chi non è riuscito a superare un ostacolo dal punto di vista sentimentale deve chiedersi se sta perdendo tempo con qualcuno o no.

