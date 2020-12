Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020: Ariete

Questa nuova settimana inizia con un po' di insicurezza per l'ariete. Potrebbero tornare alla mente i problemi vissuti durante lo scorso anno, molti nati sotto questo segno, infatti, hanno vissuto una crisi dalla fine del 2019 ed è nomale che ancora adesso si senta un po' di pressione. Dalle prossime settimane, però, tornerà tutto alla grande quindi niente paura!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020: Toro

Questo lunedì dà il via a una settimana molto importante per il segno del toro. Resta solo qualche problemino a livello finanziario ma niente di irrisolvibile. L'amore, però, va alla grande e da gennaio ci saranno belle sorprese. Giove è in aspetto negativo quindi qualcuno potrebbe infilarsi in una situazione complicata o prendere un'infatuazione per qualcuno diverso dal proprio partner quindi massima attenzione. Meglio non rischiare di perdere tutto solo per una cotta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020: Gemelli

I gemelli sono pieni di iniziative e idee da mettere in pratica. Questo segno inizia finalmente a fare progetti da realizzare nel prossimo anno e sarà inevitabile per molti mettere fine a vecchie situazioni professionali. Tuttto di evolverà per il verso giusto quindi meglio prepararsi a vivere mesi significativi!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 dicembre 2020: Cancro

Il cancro dovrebbe iniziare a programmare il suo Capodanno organizzando qualcosa di piacevole. Il 31 dicembre, infatti, la luna sarà nel segno e si avrà voglia di esternare i propri sentimenti per vivere in modo più libero. Tutto questo è effetto di un Saturno non più contrario e i miglioramenti saranno graduali ma importanti quindi meglio farsi trovarr pronti. Occhio solo a qualche calo fisico.

