Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 28 marzo 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021: Ariete

Cari ariete questa domenica dovrete fare attenzione perché la luna è opposta e non sarà tutto facile. Mantenete la calma, però, perché c'è il rischio che possiate litigare con chi vi circonda. Sul lavoro potrebbero arrivare proposte ma valutatele bene prima di accettare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021: Toro

Il segno del toro sta per avere una svolta in questa giornata di domenica. L'amore è stato vacillante nell'ultimo periodo ma ora dovete rialzarvi e andare avanti. Bisogna capire quale strada intraprendere se voltare pagina o continuare in questa direzione.

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021: Gemelli

I gemelli dovrebbero approfittare di questa giornata in cui la luna è finalmente favorevole. Recuperate i disagi vissuti nell'ultimo periodo e fate attenzione perché sul lavoro potrete avere nuove opportunità. Giove e Saturno dalla vostra parte nei prossimi mesi. Niente male!

Oroscopo Paolo Fox oggi 28 marzo 2021: Cancro

Questa giornata sarà un poì sottotono per i nati sotto il segno del cancro. Avete diversi pensieri e soprattutto non siete convinti della vostra storia d'amore. Cercare di non farvi trascinare dalla negatività. Sul lavoro c'è qualche problema ma bisogna attendere un po'.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 28 marzo 2021 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione