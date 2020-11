Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 29 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020: Ariete

Questa domenica è abbastanza positiva per l'ariete, soprattutto dal pomeriggio in poi. Molti nati sotto questo segno saranno costretti a ricominciare da zero dopo un periodo difficile durato diversi mesi. C'è chi è stato tanto preso dal lavoro da aver messo da parte la propria relazione interpersonale. In amore sarebbe meglio cercare di tornare a riprendere in mano le redini della propria coppia.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020: Toro

Il segno del toro nella giornata di oggi deve tenere sotto controllo i soldi e capire qual è la propria condizione economica. Se si comincerà il 2021 con il conto in rosso non sarà proprio il massimo. Il prossimo anno sarà significativo ma anche un anno in cui si porteranno avanti solo le cose che si hanno già e questo significa che non si faranno nuovi progetti anche se qualche cambiamento non sarà impossibile.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020: Gemelli

La luna è nel segno dei gemelli e questo porta una bella allegria in questa domenica. Nell'ultimo periodo, il lato giocoso e anche spensierato di questo segno è stato un po' appianato dalle difficoltà ma i gemelli sono persone che hanno bisogno di esprimere la propria creatività. Il 2021 porterà grandi progetti anche se sembra difficile perché per adesso si hanno idee poco chiare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 29 novembre 2020: Cancro

Da oggi i cancro possono iniziare il loro conto alla rovescia. L'opposizione di Saturno lascerà finalmente questo segno e anche se le cose non si risolveranno dall'oggi al domani, si sentirà che c'è un inizio di miglioramento in corso. Questo segno è arrivato alla consapevolezza di voler vivere senza illusioni e di essere felede a se stesso. Si è finalmente arrivati a una sensazione di pace interiore e non è cosa da poco. Nuove opportunità in vista.

