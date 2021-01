Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021: Ariete

Quella di oggi è una giornata che invita i nati sotto il segno dell'ariete a fare nuovi progetti in vista del futuro. Marte è ancora nel segno e regala una bella forza che andrebbe sfruttata. In amore c'è una Venere in sagittario che spinge gli ariete a volersi rimettere in gioco in contesti diversi. Preparatevi a ricevere buone notizie entro la prossima primavera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021: Toro

Il toro può finalmente lasciarsi alle spalle questi ultimi due giorni che hanno portato qualche rallentamento. Ora si può ritrovare una bella energia e proprio oggi, portare avanti i propri progetti sembrerà più facile. Ad ogni modo va tenuto a mente che questo 2021 richiederà una particolare prudenza negli investimenti quindi attenzione a non fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021: Gemelli

La giornata di oggi porta un po' di agitazione nella vita dei nati sotto il segno dei gemelli. Gestire il nervosismo diventa difficile e ci si sentirà come leoni in gabbia. La tensione crescerà ancora di più se si sarà costretti a stare in casa insieme al partner. Attenzione a non dire qualche parola di troppo. C'è una grande voglia di rimetersi in gioco ma bisogna attendere ancora un pochino per farlo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 gennaio 2021: Cancro

Oggi sono favoriti l'amore e le relazioni con gli altri e questo permetterà al cancro di godersi delle belle emozioni. È importante lasciarsi alle spalle il passato e ora come non mai ci se ne rende davvero conto. A volte ci si potrebbe sentire un po' stanchi ma è normale, dopotutto si sta affrontando un cambiamento radicale nella propria vita.

