Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 3030. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2020: Ariete

Gli ariete possono e devono iniziare a guardare il futuro il modo più sereno. Anche nei periodi complicati ci sono dei segni che vanno avanti e altri meno e guardando le stelle dell'ariete si può dire che nel 2021 sarà un anno di crescita. È in arrivo la riscossa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2020: Toro

Il toro deve fermarsi un attimo a riflettere sui problemi di coppia e affrontare le questioni che emergono. Con Giove e Saturno favorevoli è meglio chiarire ciò che non va, anche e soprattutto in casa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2020: Gemelli

Il segno dei gemelli sta per fare delle scelte importanti. In un anno buono come il 2021 per i gemelli si può davvero cambiare registro rispetto alle criticità del passato. Vanno verso il termine le tensioni di questo periodo, anche quelle d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro è quasi a una svolta dopo due anni di diffocoltà. Saturno, infatti, non sarà più opposto da metà dicembre. Nel 2021 ci si potrà far davvero valere. Ci vorranno un paio di anni, però, per rilsalire la china ma finalmente si è fuori dal tunnel.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 3 novembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione