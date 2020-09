Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 3 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete vivono una giornata con più vigore. Venerdì e sabato ci sarà una luna attiva che porterà gli ariete a dire ciò che si pensa senza troppe remore. In amore ci sono state delle tensioni nello scorso mese, quindi, sarebbe meglio evitare di innescare nuove polemiche e discussioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020: Toro

I nati toro nel mese di settembre pretenderanno di più dagli altri, soprattutto in amore. Da domenica Venere sarà dissonante e questo porterà cambiamenti d'umore e un forte desiderio di tagliare dalla propria vita tutte le situazioni che non piacciono più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020: Gemelli

I gemelli sono pensierosi nella giornata di oggi e dovrebbero evitare di criticare troppo gli altri per non passare poi dalla parte del torto. I nuovi progetti si assesteranno pian piano e in amore si recupera.

Oroscopo Paolo Fox oggi 3 settembre 2020: Cancro

Venere è ancora nel segno del cancro per qualche giorno e tutti gli amori nati di recente vanno vissuti in pieno senza pensarci troppo. Il lavoro, invece, è più arrugginito con dei blocchi che spesso dipendono dagli altri. A fine anno non ci saranno più pianeti contrari.

