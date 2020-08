Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 agosto 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020: Ariete

I nati sotto il segno dell'ariete possono fare affidamento su questa giornata, soprattutto per fare dell scelte per il futuro. Meglio dare tempo al tempo e non lanciarsi a capofitto nelle cose. C'è qualche dubbio in amore soprattutto per le relazioni nate da poco che non si sa se portarle avanti o meno. A settembre ci potrà essere un riscatto.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020: Toro

La giornata di oggi inizia contrariata per i nati toro che, quando sono nervosi, è meglio stargli lontano. Questo è un segno concreto e razionale e ha bisogno di programmazione sia sul lavoro che sulla vita quotidiana. Se di solito si è molto comprensivi oggi ci si lascerà andare all'impulsività.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020: Gemelli

I nati sotto il segno dei gemelli sognano l'amore e, già a partire da settembre, ci sarà un'energia in più. Negli ultimi tempi i progetti non sono andati a buon fine ma basterà aspettare il 2021 per avere una spinta in più e cambiamenti su questioni di lavoro o legate alla casa e ai trasferimenti. Da settembre Venere torna amica.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 agosto 2020: Cancro

Il segno del cancro sta vivendo un po' nel caos nell'ultimo periodo soprattutto in amore. Questo segno, infatti, si lascia andare così tanto ai sentimenti da non saper più scindere la razionalità dall'emotività e spesso basta un nonnulla per scatenare in lui repentini cambi d'umore. Venere è ancora nel segno ma bisogna essere ancora un po' cauti.

