Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020: Ariete

L'ariete inizia la settimana con il pieno di energia. La vera svolta ci sarà tra una quindicina di giorni ma si inizia già a sentire l'effetto positivo del cambiamento già da ora. Torna la voglia di mettersi in gioco e di ricominciare con una nuova fase della propria vita. Quello che si riuscirà a ottenere in futuro dipende dalle basi che si porranno adesso e da quanti problemi si dovranno risolvere. Ci sono belle stelle anche per l'amore che può tornare protagonista.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020: Toro

Il toro deve risolvere un po' di questioni in amore e in famiglia. Chi sta trascinando una relazione complicata o chi è innamorato di qualcuno che psicologicamente o fisicamente è distante, avrà qualche problema in più. Questo è un segno che ha bisogno di avere sicurezze dal punto di vista degli affetti e delle relazioni ed è dura resistere se la persona che si ama è lontana. Sul lavoro bisogna munirsi di pazienza e impegnarsi per superare difficoltà oppure ottenere più certezze in vista dei primi mesi del 2021.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020: Gemelli

I gemelli iniziano questa nuova settimana con la luna in buon aspetto. Buone le opportunità per avviare nuovi progetti e belle soddisfazioni per chiunque decida di far partire nuove attività. L'unico punto debole di questo oroscopo sono i soldi. Per due settimane si dovrà essere molto oculati nelle spese. A dicembre potrebbe esserci un'uscita di denaro improvvisa.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 novembre 2020: Cancro

Il cancro può finalmente iniziare il conto alla rovescia da oggi per l'imminente uscita di Saturno e Giove dall'opposizione che ha afflitto il cielo dei nati sotto questo segno per un bel po' di tempo. Sono buone le promesse del nuovo anno e chi ha "seminato bene" raccoglierà tanto. Questo segno ha sofferto molto negli ultimi due anni, specialmente negli scorsi mesi di aprile, luglio e ottobre che sarebbero da dimenticare. Ora, però, va ritrovata la fiducia nel domani.



