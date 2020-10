Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 30 ottobre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete continua a essere molto determinato. C'è una grande forza che sarà utile per superare i problemi. Ogni anno ci sono segni che vanno meglio di altri e l'ariete, superati quasi due anni di fatica, sta per voltare pagina. Chi ha maturato qualche contenzioso o problema affettivo avrà bisogno di liberarsene e ci vorrà un po' di tempo ma l'importante è partire bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020: Toro

Il toro inizia un bel fine settimana con la luna nel segno sabato e domenica. Questo è un oroscopo utile per questioni di lavoro e per rimettere a posto un po' di cose. Questo segno, nonostante il periodo generale complicato che sta vivendo il mondo, ha la capacità di arrivare alla meta. In amore bisogna vivere qualche emozione in più. È un periodo di forza e anche di nuovi incontri.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020: Gemelli

I gemelli questo fine settimana devono cercare di risolvere qualche problema personale ma Venere è tornata favorevole e questo porta una grande forza. Chi si vuole innamorare, e chi non lo è stato per troppo tempo, può contare su questo bel momento che può portare qualcosa in più. Se una storia non va, meglio cercare di appianare i contrasti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 30 ottobre 2020: Cancro

Il cancro, come l'ariete, è al termine di due anni di fatica e sta per iniziarne altri due di vantaggi. Il 2021 e 2022 saranno, invece, di grande crescita. Adesso bisogna essere positivi. Dal 17 dicembre prima Giove e poi Saturno non saranno più ostili e la paura di non essere amati e le insicurezze che spesso hanno reso questo segno rigido e permaloso saranno finalmente superate.

