Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete conclude questo gennaio con una bella vitalità e un grande fermento in vista dell'inizio del nuovo mese. Le prossime settimane regaleranno la possibilità di risolvere un problema che affligge da tempo e di avere nuove opportunità anche in amore. Non abbiate paura di rimettervi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021: Toro

Il toro ha una luna favorevole che porta a una mitigazione del nervosismo che si stava vivendo da un po'. Era ora! I primi giorni di febbraio, infatti, saranno ancora un po' faticosi perché potrebbero emergere contrasti ma più si va avanti e più andrà meglio. Qualche toro sarà costretto a chiudere quelle situazioni che non lo fanno stare bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021: Gemelli

I gemelli oggi saranno colti da un po' di stanchezza e tensione quindi l'ideale sarebbe evitare tutte le discussioni inutili. Bisogna ricordarsi che si sta andando incontro a un periodo di crescita e già dalla metà di febbraio si riuscirà a ottenere una bella risposta e una soluzione a un problema che vi tormenta da un bel po'.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro vivrà quest'ultimo giorno di febbraio con la spinta a tenere lontani i contrasti in amore. Fra poco Venere non sarà più attiva e questo mese di gennaio, diciamocelo, non è stato proprio una passeggiata a livello sentimentale. D'ora in poi si dovrà recuperare.



