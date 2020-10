Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 31 ottobre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020: Ariete

Questo è un fine settimana interessante per il segno dell'ariete con, però, un'unica pecca, l'aspetto economico e lavorativo travolto dalle incertezze degli ultimi due anni. Se il 2020 è stato un anno pesante per tutti, per l'ariete anche il 2019 è stato pieno di tormenti. In amore, in questo periodo si sente il bisogno di avere affianco una persona che possa proteggere e vuole bene. Non bisogna rifiutare il dialogo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020: Toro

Il toro con la luna nel segno e una bella Venere può fare qualcosa in più per cercare di stare bene con gli altri. Il toro ama il prossimo e si lega a poche persone. Questo segno è sempre un punto di riferimento per tutte le persone che ha intorno. L'amore ha bisogno di emozioni e questo è un periodo che regala qualcosa di più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020: Gemelli

I gemelli con Venere favorevole riscoprono un sentimento in questo weekend. È importante cercare le vere ragioni di un disagio nato agli inizi di ottobre. Novembre sarà migliore per le coppie che vogliono riconciliarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 31 ottobre 2020: Cancro

Il cancro vivrà un fine settimana riflettendo sugli ultimi tre giorni. L'attrito dei pianeti Giove, Saturno e Marte non è finito e, proprio per questo, resta una certa inquietudine. Bisogna aspettare dicembre per liberarsi del peso di questi pianeti negativi e vivere delle belle novità. Ora, invece, si stanno facendo cose nuove ma forse non vanno proprio come si desidera.

