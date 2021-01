Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox lunedì 4 gennaio 2021: Ariete

È una giornata interessante per i nati sotto il segno dell'ariete. Il cielo di questo periodo è generoso e regala una grande voglia di riscatto. Da venerdì, poi, Mercurio sarà di nuovo favorevole e porterà fortuna per tutti i nuovi progetti che si vorrebbe mettere in pratica, quindi, meglio rimboccarsi le maniche!

Previsioni Paolo Fox lunedì 4 gennaio 2021: Toro

Il toro oggi deve concentrarsi per risolvere qualche problemino economico o legale. Con Giove contrario, infatti, bisogna fare attenzione proprio alle questioni finanziarie e chiarire tutto ciò che non si è risolto. Tutti i problemi di lavoro finora trascinati vanno affrontati una volta per tutte!

Oroscopo lunedì 4 gennaio 2021: Gemelli

Inizia un gran bel periodo per il segno dei gemelli con Giove e Saturno favorevoli. Da venerdì, poi, il cielo diventa ancora più promettente e porterà a un miglioramento dratico della propria vita. Chi vuole portare avanti nuovi progetti potrà farlo con il favore delle stelle. Anche l'amore tornerà protagonista.

Oroscopo lunedì 4 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro potrebbe essere colto da un po' di insicurezza oggi e potrebbero emergere problemi in amore che dureranno per tutto il mese di gennaio ma bisogna ricordarsi che la zavorra più grande, ovvero Saturno, non c'è più! Le tensioni accumulate in questi ultimi due anni potranno essere risolte con un atteggiamento positivo.



