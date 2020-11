Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020: Ariete

Quella di oggi per l'ariete è una giornata migliore rispetto a domani, quindi, sarebbe meglio anticipare i tempi e fare qualcosa di importante oggi stesso. Purtroppo in generale si è ancora in una fase di caos ma la fine del mese promette qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020: Toro

Il toro deve fare attenzione alla gelosia. Dal 21 novembre ci sarà un Venere in opposizione e se alcuni discorsi non vengono affrontati subito si rischia una crisi. Per il lavoro questo è ancora un periodo che permette di fare delle mosse importanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020: Gemelli

I gemelli vedranno un cambiamento nella loro situazione astrologica dal prossimo mese con Giove favorevole dal 19 dicembre e Saturno attivo dal 17. Questo non vuol dire che si risolve tutto in un batter d'occhio ma sicuramente si può fare qualcosa in più.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 novembre 2020: Cancro

Il segno del cancro sta vivendo l'ultimo colpo di coda di un biennio faticoso ma si avvicina un grande cambiamento per questo segno che se prima viveva determinate situazioni con pesantezza e disagio adesso inizia a stare meglio. C'è un cambio di idee e orizzonti che coinvolgerà il segno. Solo l'amore è ancora sottoposto a ricordi pesanti del passato.

