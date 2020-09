Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020. Continua la nostra consueta rubrica con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 4 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020: Ariete

La luna nel segno in questo venerdì fa venire ai nati sotto il segno dell'ariete una grande voglia di fare ma anche di discutere se si dovesse essere istigati da qualcuno. Attenzione ai rapporti in famiglia. Molte situazioni sembrano fare fatica ad andare avanti ma si sbroglieranno con la fine dell'anno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020: Toro

È un periodo molto interessante questo per il segno del toro che durerà fino a ottobre. Chi aspetta una risposta, chi vuole portare avanti un nuovo progetto avrà qualcosa in più. Solo l'amore resta un po' sottotono.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020: Gemelli

Quella di oggi per i gemelli è una giornata di forza dopo tre giorni vissuti non proprio al massimo. Da dicembre Saturno avrà un aspetto positivo per i nati sotto questo segno che potranno iniziare a vedere qualche risultato in più opppure liberarsi di un peso. Settembre è il mese dei nuovi o vecchi amori.

Oroscopo Paolo Fox oggi 4 settembre 2020: Cancro

Giornata lunatica per i nati sotto il segno del cancro con Giove e Saturno in opposizione che portano blocchi e ostacoli inaspettati. In amore le stelle sono più positive e portano a ritrovare un po' di serenità in più.

