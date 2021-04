Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021: Ariete

Per il segno dell'ariete questo lunedì di Pasqua porterà molte novità che ci saranno anche nei giorni successivi. Dal punto di vista dell'amore è tutto molto tranquillo, attenzione solo a domenica 11 perché Giove entrerà nel cielo di questo segno.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021: Toro

Cari nati sotto il segno del toro oggi ci sono tante buone notizie dal punto di vista dei sentienti, soprattutto per chi è single da un po'. Per quanto riguarda il lavoro, fate attenzione a giovedì quando potreste ricevere una notizia non proprio felice.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021: Gemelli

I gemelli possono godersi l'amore al meglio sia oggi che per tutta la settimana. Vi darete da fare da questo punto di vista e come ogni volta che ci si impegna in qualcosa si avranno buoni risultati. Sul lavoro tutto continua come sempre senza grosse novità, almeno per ora.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro ha di fronte a sé una giornata importante per il proprio futuro. Avrete una bella opportunità che vi spingerà a prendere una scelta. Per farlo, però, dovrete restare concentrati. In amore è l'ora della resa dei conti.



