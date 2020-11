Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 5050. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2020: Ariete

L'ariete è sempre in una condizione di lieve disagio ma i tormenti stanno per finire. Queste sono le stelle più agitate dell'anno alle quali, però, seguiranno, dalla seconda metà di dicembre, le più dolci. Bisogna solo lasciar passare il tempo e, forse, questa è la cosa peggiore per un segno che vuole risolvere sempre subito i propri problemi. Attenzione alle questioni legali e finanziarie.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2020: Toro

Il toro entro il 21 novembre deve chiarire qualche disputa d'amore perché uno dei due della coppia è pensieroso. Chi non lavora ed è da tempo in casa può avere un'occasione per rimettersi in gioco ma dipende dall'età e da ciò che si è fatto prima.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2020: Gemelli

I gemelli potranno contare su un 2021 molto importante e questo è un periodo in cui si possono vivere delle belle situazioni. Buone notizie per i cuori solitari con il recupero o una nascita di un amore. Chi si guarda attorno, ottiene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 novembre 2020: Cancro

Il cancro vivrà delle giornate particolari. Per questo segno questo è l'ultimo colpo di coda di un periodo pesante. Dal prossimo mese, non essendoci più Saturno opposto, alcune situazioni nate male potranno rettificarsi. Bisogna valutare bene le scelte fatte ora.

