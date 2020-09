Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 5 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre 2020: Ariete

Continua l'energia degli scorsi giorni per il segno dell'ariete che non deve, però, rischare di disperderla inutilmente o farla diventare una forza contraria. Da domani Venere inizia un tranito positivo portando un po' di serenità dopo un agosto che per i sentimenti è stato un mese un po' caotico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre 2020: Toro

Venere è ancora attiva nel segno del toro e questo spinge i nati nei mesi di aprile e maggio a dire come stanno davvero le cose. Meglio parlare adesso perché tutto ciò che non si riesce a chiarire ora potrebbe diventare un problema reale la prossima settimana.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre 2020: Gemelli

I gemelli sono più rigorosi nei confronti di se stessi in questa giornata. Si vogliono recuperare le emozioni e chi è stato male o ha vissuto una sbandata tornerà a vivere con più serenità dalla prossima settimana. Questo è il momento giusto per un recupero anche lavorativo. Tutto può ripartire nel migliore dei modi.

Oroscopo Paolo Fox oggi 5 settembre 2020: Cancro

I nati sotto il segno del cancro devono sistemare questioni d'amore in questo periodo. Le storie nate ad agosto sono particolari perché da un lato affascinano e dall'altro fanno soffrire. Nonostante i blocchi dal punto di vista lavorativo c'è una grande voglia di andare avanti. È arrivato il momento di svincolarsi da rapporti che soffocano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 5 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione