Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 6 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2020: Ariete

Questa è una domenica particolare per i nati sotto il segno dell'ariete che vogliono fare il punto della situazione. Questo è un segno quando apre un discorso vuole anche portarlo a termine e oggi sarà proprio così. L'unico interrogativo che deve porsi l'ariete è di capire se ha attorno persone in grado di ascoltarlo e capire ciò che desidera perché nell'ultimo periodo ci si è sentiti un po' spiazzati. Meglio evitare di far ingelosire il parnter solo per mettersi in evidenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2020: Toro

Il toro inizia questa giornata con una buona vitalità. Si hanno molte cose da dire e ridire dal punto di vista sentimentale. Ci si sta impegnando molto sul lavoro e da ottobre si potrebbero ricevere delle risposte ma in amore c'è bisogno di molta prudenza. Se si ha una relazione è molto confusa ma l'importante è superare qualche piccolo fastidio. Attenzione ai rapporti tra parenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2020: Gemelli

I gemelli hanno una marcia in più nella giornata di oggi grazie a mercurio, il loro segno governatore, favorevole. Questo pianeta rappresenta l'intuizione, l'intelligenza, la furbizia, caratteristica propria di questo segno che spesso è in grado di rigirare una situazione sfavorevole a proprio favore. In amore? Si può tirare fuori il proprio talento da "attore" per vivere piacevoli momenti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 6 settembre 2020: Cancro

Dopo giorni nervosi e piuttosto pesanti il cancro ritrova una bella vitalità. Molti nati sotto questo segno si saranno chiesti in questi giorni: «Ma proprio a me doveva capitare?». In quest'ultimo periodo, infatti, si è stati travolti da situazioni talmente strane che hanno fatto sentire i nati sotto questo segno fuori gioco. Si ha bisogno d'amore.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.



Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 6 settembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione