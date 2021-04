Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete vivrà una giornata nella quale dovrà accettare i propri limiti e anche i propri difetti anche se non è un atteggiamento nelle sue corde. Spesso questo segno ha dei modi bruschi ma chi lo conosce bene sa che c'è di più. Sul lavoro dovete darvi da fare per prendere decisioni decisive.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021: Toro

I nati sotto il segno del toro devono essere un po' cauti in amore, soprattutto per le storie nate da poco. Con la luna dissonante sarebbe meglio pazientare e andarci con i piedi di piombo. Il lavoro procede a rilento e non è il momento di prendere decisioni dfinitive perché siete poco concentrati.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021: Gemelli

Questa giornata per i gemelli sarà ricca di emozioni da tanti punti di vista. Oggi si potrà risentire dell'emotività di questi giorni ma cercate di non agitarvi troppo perché sul lavoro riceverete una riconferma che aspettavate da un po' e avete le stelle dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 aprile 2021: Cancro

Il segno del cancro in questa giornata di mercoledì vivrà una svolta dal punto di vista sentimentale ma l'importante è andare avanti con cautela perché la vita di coppia potrebbe essere messa alla prova. Il lavoro chiede un rinnovo.



