Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 dicembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020: Ariete

La settimana inizia in modo promettente per il segno dell'ariete. Bisogna sfruttarle queste belle stelle per fare qualcosa di importante e portare avanti un progetto a cui si tiene ma anche semplicemente per riposarsi e ricaricare le batterie. L'amore può tornare protagonista e il prossimo anno ci sarà l'opportunità di fare grandi progetti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020: Toro

Questo lunedì è un po' stressante per il toro che può vivere la giornata con nervosismo. La negatività, però, va accantonata per provare a pensare più a se stessi con positività. In amore ci sarà modo di recuperare. Può nascere un bel feeling con i segni del capricorno, la vergine, il toro e il cancro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020: Gemelli

Questo è un lunedì molto stimolante per i gemelli che devono sfruttare le prossime ore per gettare solide basi in vista del 2021 che sarà favorevole per tutti i segni d'aria. Per quanto riguarda l'amore, però, bisogna farsi scivolare addosso le polemiche e godersi i momenti emozionanti.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 dicembre 2020: Cancro

Il cancro inizia la settimana sentendosi un po' giù di corda e anche piuttosto nervoso. In queste 24 ore sarebbe bene evitare polemiche e discussioni. Venere dà una mano in amore e in questo lunedì di dicembre gli uncontri sono favoriti.

Clicca su continua per continuare a leggere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2020 per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione