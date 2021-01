Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7gennaio 2021 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021: Ariete

Il segno dell'ariete deve avere un po' di pazienza per sistemare i conti e le questioni legali in sospeso. Tutti quelli che per forza di cose sono stati bloccati sul lavoro, però, possono iniziare a recuperare un progetto lasciato indietro.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021: Toro

Oggi il toro ha Marte nel segno e da venerdì anche mercurio sarà favorevole. L'amore può tornare a riprendere quota e tutte le relazioni che nasceranno ora saranno molto interessanti. Una semplice amicizia, infatti, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Oroscopo domani giovedì 7 gennaio 2021: Gemelli

Il segno dei gemelli ha una giornata molto fruttuosa dal punto di vista lavorativo. Chi è dipendente potrebbe perfino chiedere un aumento di soldi o i liberi professionisti che hanno vissuto qualche difficioltà in passato riusciranno a liberarsi di una bella zavorra.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 gennaio 2021: Cancro

Il segno del cancro deve fare chiarezza in amore e gennaio è un mese che darà una mano in questo senso. Le coppie datate potrebbero avere qualche incomprensione in più ma le relazioni nuove possono essere davvero coinvolgenti anche se molto probabilmente sarebbero poco durature.

