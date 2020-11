Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 7070. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 novembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2020: Ariete

Il segno dell'ariete può contare su una luna attiva in questo sabato. C'è il conto alla rovescia per il momento il cui Giove e Saturno non saranno più contrari, manca solo poco più di un mese. Non è, però, che in quattro settimane cambierà la propria vita ma si inizieranno a vedere i primi segni della fine di questa ostilità di pianeti anche nell'atteggiamento con cui si inizieranno a vivere le cose. Buono il fine settimana per le relazioni.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2020: Toro

Al toro oggi basta un niente per innervosirsi, soprattutto se dovesse scoprire una bugia o vedere che certe situazioni non sono chiare. Oggi e domani meglio contare fino a dieci prima di parlare. C'è un poì di agitazione e malessere anche a livello fisico.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2020: Gemelli

Quelle di oggi e domani per il segno dei gemelli saranno giornate un po' stressanti e con forti tensioni. Si portano avanti i progetti ma c'è la probabilità che si stia collaborando con persone non proprio coerenti. Il prossimo anno, però, ci sarà una lenta e graduale rinascita per questo segno quindi non bisogna preoccuparsi. Il 2021 è l'anno ideale per sposarsi, avere dei figli, andare a convivere.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 novembre 2020: Cancro

Il cancro ha passato una settimana piuttosto turbolenta ed è probabile che ci si senta in trappola da un ambiente nel quale non si sta più bene ma non si riesce a scappare. Ma il 2021 sarà un anno importante che porterà cambiamenti positivi, anche in amore.

