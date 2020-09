Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020. Nuovo appuntamento con la rubrica giornaliera dell'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 7 settembre 2020 tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020: Ariete

Oggi l'ariete vivrà una giornata un po' strana perché si troverà a cercare di sistemare tante cose soprattutto per quanto riguarda i soldi. Con un Mercurio contrario, da ieri e fino a 27 settembre, tutti quelli che hanno questioni aperte o situazioni da chiarire dovrebbero fermarsi a riflettere. Questo è un anno che per alcuni segni non è stato eccezionale e ha portato a qualche preoccupazione e l'ariete è proprio uno di questi. Fino al 27 chi ha una società o progetti da portare avanti deve fare il punto della situazione ma da dicembre tutto cambierà in positivo. Bisogna solo stringere i denti per un po'. Venere da ieri è in buon aspetto e aumenta il desiderio d'amore.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020: Toro

I nati sotto il segno del toro oggi sono arrabbiati, soprattutto in amore perché vogliono mettere le cose in chiaro. La luna, oggi, è nel segno e questo porta ad aumentare la propria caparbietà. Molte coppie dovranno capire in che direzione andare.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020: Gemelli

Questo è un bel periodo per l'amore e la famiglia per i nati gemelli. Questo è un segno che riesce a risolvere i problemi prima degli altri e grazie a un transito di Mercurio le giornate del 9 e 10 settembre saranno molto favorevoli per il lavoro. Non bisogna avere fretta.

Oroscopo Paolo Fox oggi 7 settembre 2020: Cancro

Il segno del cancro vivrà dei cambiamenti nella propria vita e se ha iniziato un progetto dovrà, per forza di cose, cambiare qualcosa. Nel lavoro ci sono state interruzioni anche involontarie e imprevedibili. Questo è un periodo in cui, però, si troverà la forza di svincolarsi da rapporti che stringono un po' sia in amore che sul lavoro.

