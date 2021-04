Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021, le previsioni segno per segno

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021. Continua la rubrica giornaliera con l'oroscopo di Paolo Fox che tutte le mattine su Radio Lattemiele racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull'andamento della loro giornata. Per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata di oggi 8 aprile 2022tutte da leggere e, come direbbe l'astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all'oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021: Ariete

Il segno dell'ariete con la luna, Venere, e sole favorevoli non può che avere una bella giornata. In amore potrebbe esserci un incontro speciale ma evitate di tenere il piede in due scarpe. Per quanto riguarda il lavoro è giunta l'ora di farvi scivolare addosso le accuse degli altri per evitare discussioni inutili.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021: Toro

Giornata litigarella quella di oggi per il toro, soprattutto in amore. Siete al centro dell'attenzione e non sapete bene come gestire questa situazione. Sul lavoro c'è un po' di nervosismo che non aiuta a prendere le giuste decisioni. Cercate di evitare le polemiche.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021: Gemelli

Cari gemelli, sono all'orizzonte belle novità per quanto riguarda l'amore, soprattutto per i single. Il weekend promette bene e sul lavoro forse, dovreste fermarvi un attimo per capire cosa volete fare davvero. Siete soddisfatti? Pensateci bene.

Oroscopo Paolo Fox oggi 8 aprile 2021: Cancro

Bella questa giornata per i sentimenti. Se vi piace qualcuno potreste essere finalmente ricambiati e vivere belle emozioni. Bisogna dire che le opportunità più belle arriveranno dopo il 14 del mese quindi, bisogna ancora pazientare un po'. Dal punto di vista delle finanze non va proprio alla grandissima ma, meglio non lamentarsi.



